Raul Kastro Kuba Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kuba Kommunist Partiyasının mətbu orqanı “Granma” qəzeti məlumat yayıb.

“Ordu generalı, ölkə rəhbərliyini bir qrup təlim keçmiş, inqilaba sadiq olan liderlərə təhvil verməkdən məmnun olduğunu söyləyib”, xəbərdə deyilir.

