Azərbaycan ərazisində 3,6 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu İranın Tehran Universiteti Geofizika İnstitutu Seysmologiya Mərkəzi bildirib.

Bakı vaxtı ilə saat 06:53-də qeydə alınan zəlzələnin episentri Füzuli rayonundan 5 kilometr aralıda, ocağı isə 6 kilometr dərinlikdə yerləşib.

