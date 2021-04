Bayden ilk üz-üzə siyasi görüşünü keçirdi

Bayden və Yaponiya Baş naziri Suga Yoşihide, Ağ Evdəki görüşlərindən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar.

Metbuat.az xarici KİV-ə istnadən xəbər verir ki, bunun vəzifəyə gəldiyi gündən bəri xarici bir liderlə ilk üz-üzə görüş olduğunu vurğulayan Bayden, Sugaya gəldiyinə görə təşəkkür edib.

ABŞ lideri bildirib ki, bu qarşılıqlı görüş Yaponiya və ABŞ münasibətlərinin inkişafı baxımından yüksək qiymətləndirilir.

Bugünkü görüşdə iki ölkə arasındakı ittifaqı bir daha vurğuladıqlarını söyləyən Bayden, "Çinin Şərqi Çin Dənizində və Cənubi Çin Dənizində qurduğu Şimali Koreya mövzusunda birlikdə çalışmağa qərar verdiklərini bildirib.

O, 21-ci əsrin dünyasının çox sürətlə dəyişdiyini və indi daha rəqabətli olmağın lazım olduğunu vurğulayaraq, ABŞ-ın bugünkü problemlərlə mübarizə aparmaq, COVİD-19 epidemiyasına nəzarət etmək və dəstək vermək üçün əlindən gələni edəcəyini qeyd edib.

