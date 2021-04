Azərbaycanın Xalq artisti, tanınmış kinorejissor və ssenarist Eldar Quliyev sabah, günün birinci yarısında dəfn olunacaq.

Mədəniyyət Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, mərhumun qızının Bakıya gəlməsi gözlənilir.



Qeyd edək ki, görkəmli rejissor aprelin 16-da vəfat edib. O, özünün vəsiyyətinə uyğun olaraq "Qurd qapısı" qəbiristanlığında həyat yoldaşının yanında dəfn ediləcək.

