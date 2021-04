Əməkdar artist Mətanət İsgəndərlinin ailəsi koronavirusa yoluxub.

Metbut.az verir ki, bu haqda müğənni özü məlumat yayıb. O bildirib ki, Bakıda olan valideynlərinin testi pozitiv olub:

"Nəslimizdə hamı koronavirusa yoluxub. Anam, atam və bacım da xəstədir. Özüm Moskvadayam, ürəyim onların yanındadır. Buradan onlara yardım edirəm. Hələ uzun müddət Bakıya qayıtmağı düşünmürəm".(Axşam.az)

