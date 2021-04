Şahzadə Filip dəfn edilir

Böyük Britaniya kraliçası II Elizabetin həyat yoldaşı şahzadə Filip aprelin 17-də dəfn edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı BBC yayıb.

Bildirilib ki, mərasim Vindzorda Müqəddəs Gerogi Kilsəsində keçirilir.

Qeyd edək ki, şahzadə Filip 2021-ci il aprelin 9-da 99 yaşında vəfat edib.

Xatırladaq ki, Şahzadə Filip Mauntbetten 1921-ci il iyunun 10-da Yunanıstanın Kerkira şəhərində anadan olub. O, Yunanıstan kralı I Georqun nəvəsi, Böyük Britaniyanın kralıçası II Elizabetin həyat yoldaşıdır. Onun ailəsi 1922-ci ildə Yunanıstandan sürgün edilib. Onlar Fransanın paytaxtı Parisə yerləşiblər. 1928-ci ildə qohumları Filipi Londona yola salıblar. 1933-1935-ci illərdə o, Almaniyada, sonra Şotlandiyada məktəbə gedib. 1939-1940-cı illərdə isə Filip Dartmutda Böyük Britaniya Krallığının Hərbi-Dəniz Kollecində təhsil alıb. Təhsi aldığı müddətdə 4-cü nəsil əmisi qızları Elizabet və Marqaretlə tanış olub. 1947-ci il iyulun 10-da Filip Elizabet ilə nişanlanıb, noyabrın 20-də isə kəbinləri kəsilib. (Report)

