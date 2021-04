Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Xatirə İslam və həyat yoldaşı Fəxrəddin koronovirus infeksiyasına yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin öz səhhəti yaxşı olsa da, ərinin vəziyyəti ağırdır. Xatirə həyat yoldaşının görüntülərini yayaraq, artıq yaxşı olduğunu deyib:

"Bizə görə narahat olan, zəng edən dostlarım, yaxınlarım, yaxşı ki, varsınız. Belə bir gündə məni bir saniyə belə tək qoymadınız".(Axşam.az)

