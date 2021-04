Bakıda güclü yanğın başlayıb.

Bu barədə görüntüləri Metbuat.az-ın qaynar xəttinə sakinlər göndərib. Məlumata əsasən, yanğın Bakı şəhəri, Xətayi rayonu Zığ yolu küçəsində qeydə alınıb.

Hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcəkdir.

Yanğının görüntülərini təqdim edirik:

