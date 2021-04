Həyat yoldaşı Fəxrəddin Musazadə ilə birlikdə koronavirusa yoluxan müğənni Xatirə İslam sosial şəbəkə hesabında səhhəti ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o qeyd edib ki, artıq hər şey yaxşılığa doğru gedir:

"Bizə görə narahat olan, dua edən yaxınlarım, dostlarım, nə yaxşı ki, varsınız. Məni bir an belə yalnız qoymadınız".

Xatırladaq ki, koronavirusa yoluxan müğənni ilə bərabər onun həyat yoldaşı Fəxrəddin Musazadə də ötən gecə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yerləşdirilib.(oxu.az)

