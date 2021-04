Bakıda 286 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təhsil müəssisəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi İradə Qayıbova 56 yaşında dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, İ.Qayıbova bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxub və onun digər yanaşı xəstəliyi də olub.

Qeyd edək ki, İ.Qayıbova uzun müddətdir 286 nömrəli tam orta məktəbdə müəllim vəzifəsində çalışırdı. O, pedaqoji fəaliyyətə 1986-cı ildən başlayıb.

