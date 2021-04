Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az-a universitetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Günel Aslanova məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, bir müddət əvvəl COVID-19 virsusuna yoluxan ATU-nun Travmatologiya və Ortopediya kafedrasının müəllimi Mehdi Cəfərov bu gün dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

