Türkiyənin 8-ci prezidenti Turqut Özalın vəfatının 28-ci ildönümü ilə bağlı mərasim keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimdə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da iştirak edib.

"O, böyük Türkiyə hədəfi istiqamətində bir çox yeniliyə imza atıb. Turqut Özal demokratikləşmə və inkişaf prosesinə başçılıq edərək müstəsna şəxsiyyət kimi millətimizin sevgisini qazanıb”, - deyə Ərdoğan mərasimdəki çıxışında bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.