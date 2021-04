Bu peşə sahiblərinə xəbərdarlıq: Koronavirusa yoluxma riskiniz yüksəkdir

Dəfn xidmətinin işçiləri koronavirus infeksiyasına səhiyyə işçilərindən 2-3 dəfə daha həssasdırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, səbəblər hələ aydın deyil, çünki səhiyyə işçiləri həm cəsədlərlə, həm də canlı insanlarla təmasdan yoluxa bilər.

Qətərdən olan alimlər araşdırma zamanı müəyyən ediblər ki, xəstələnən və COVID-19-a qarşı antikorları olan meyitxana işçilərinin nisbəti 19,1, qəbiristanlıq işçiləri arasında isə 29,6 faizdir. Eyni zamanda, xəstə tibb işçilərinin nisbəti 10,6 faiz təşkil edir.



Tədqiqatda 47 meyitxana və 81 qəbiristanlıq işçisi iştirak edib. Hamısı PCR testindən və ya antikor testindən keçiriliblər. Alimlər iş sahələrinin səthlərindən də nümunələr götürüblər, lakin orada koronavirus izləri tapmayıblar.

Məlum olub ki, tədqiqat iştirakçılarının əksəriyyəti yataqxanalarda yaşayıb. Evdə infeksiyaya yoluxma riskinin daha yüksək olduğu da məlumdur.

Dəfn sahəsindəki işçilər arasında infeksiya riskinin artmasının səbəbi hələ elm adamları üçün aydın deyil.

Bir sıra mütəxəssislər mərhumdan yoluxma şansı olmasına baxmayaraq cəsədi açan patoloqun meyitxanalardakı və ya qəbiristanlıqdakı adi işçilərdən daha çox risk altında olduğunu qeyd edib.(lent.az)

