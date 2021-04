Rusiyanın Lipetski vilayətində 15 yaşlı məktəbli qıza təcavüz edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zərər çəkmiş qızın rəfiqəsi baş verənləri videoya çəkib.

Hadisədən bir neçə gün sonra qız polisə şikayət edərək bildirib ki, 31 yaşlı kişi onun içkili olmağından istifadə edərək yaxınlıq edib. Rəfiqəsinin qeydə aldığı görüntülər sübut olaraq təqdim edilib.

Araşdırma zamanı sözügedən şəxs cinayəti törətdiyini boynuna alıb.

Onu 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir.(redaktor.az)

