Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Bakının Səbail rayonunda yerləşən “İst hostel”in hamam otağında "Totu" ləqəbli Dadaşova Ləman Əhməd qızı və onun rəfiqəsi dəm qazından boğularaq ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ləman Dadaşova qızı sosial şəbəkə fenomenidir və qısa müddət əvvəl bir çox 18+ videoları ilə məşhur idi.

Daha ətraflı videodan izləyin:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.