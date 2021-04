İki uşaq anası olan gəlin intim görüntülərini çəkərək oğlanlara göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Elgizlə İzlə" verilişində gəlinin qayınanası məlumat verib. Qadının sözlərinə görə, gəlini intim fotolarını çəkərək Məhəbbət adlı oğlana göndərib.

Qayınanın sözlərinə görə, bu vaxta qədər gəlinini 3 oğlanla tutub. Bundan sonra ailədə problemlər olub.

Qadın gəlininin biabırçı görüntüsünü verilişdə oturan ekspertlərə də göstərib.

Hadisə ilə bağlı ətraflı video məlumatı təqdim edirik:

