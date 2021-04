İranın Buşehr şəhərində güclü zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar 5,9 bal gücündə olub.

Qeyd olunub ki, yeraltı təkanların baş verdiyi ərazidə Atom Elektrik Stansiyası (AES) fəaliyyət göstərir.

Dağıntı və insan tələfatı barədə hələlik məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.