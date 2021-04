Suriyada keçiriləcək növbəti prezident seçkilərinin vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq Şurasının (Parlament) qərarına əsasən, seçkilər mayın 26-da keçiriləcək.

Prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi isə aprelin 19-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, Suriyada son prezident seçkiləri 2014-cü ildə keçirilib.

