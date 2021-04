Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə Meşə massivində qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 18 aprel gecə saatlarında azərbaycanlı kişini bıçaqlayaraq öldürüblər.

Hazırda qətl baş verən yerdə polis və müstəntiq işləyir.

Şahidlərin sözlərinə görə, həmin kişi gül mağazasında çalışıb. Hadisə baş verən yer mağazanın yaxınlığındadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.