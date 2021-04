Putin onu həqiqətən sevir - Peskov AÇIQLADI

"Vladimir Putin Sibiri həqiqətən sevir, buna görə də orada bir neçə gün təklikdə vaxt keçirməyə üstünlük verir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya dövlət başçısının mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.



"Göründüyü kimi, ruhu ilə Sibirə o qədər bağlanıb ki, onu həqiqətən sevir. Digər tərəfdən, Uzaq Şərqi də ziyarət edir, Soçini və Krımı sevir. Bu baxımdan geniş coğrafiyayaya onun meyli var. Ancaq bir neçə günlüyə Sibirdə xəlvətə çəkilməyi daha üstün tutur".



Qeyd edək ki, Putin sonuncu dəfə mart ayında Müdafiə naziri Sergey Şoyqu ilə birgə həftə sonunu Sibirdə keçirmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.