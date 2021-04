Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının (AMİP) Siyasi Şurasının üzvü Məhərrəm Həsənov koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, M. Həsənov bir müddətdir ki, xəstəxanada müalicə olunub. Ötən gün isə vəfat edib.

Qeyd edək ki, M.Həsənov uzun müddət Xətai Bələdiyyəsinə üzvü olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.