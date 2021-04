Xaçmaz rayonu ərazisinə yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza Gəndob-Yalama yolunun Xaçmaz rayonu ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

"BNW" markalı avtomaşınla "VAZ" markalı nəqliyyat vasitəsi toqquşub.

Qəza nəticəsində iki nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Xaçmaz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.(Apa)

