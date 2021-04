Xankəndidəki separatçıların “deputatı” Metakse Hakopyan ermənilərin Qarabağı tərk etdiyini deyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hakopyan ermənilərin gələcəyə ümidlərinin qalmadığını bildirib.

“Müharibədən sonra Qarabağdakı ermənilərin sosial məsələləri həll olunmur, əhali tədricən gələcəyə ümidini itirir, əksəriyyət getmək haqqında düşünür.

Artıq həkimlər, müəllimlər, mədəniyyət işçiləri, ixtisas sahibi olanlar gedirlər.

Belə davam edərsə, Qarabağ boşalacaq”, - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.