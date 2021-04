Elə adamlar var ki, müəyyən materiallara, parçalara ellergiyası var. Maskadan ağız ətrafı nahiyədə bəzən dermotivlər əmələ gəlir. Daha çox allergik meyilli şəxslərdə bu yaranır".

ARB24-ün "İş vaxtı" verilişinə açıqlamasında həkim-dermatoloq Şövqi Zeynalov bildirib.

"Buna görə, maskadan istifadə və onu çıxardıqdan sonra dəriyə qulluq çox vacibdir. Əslində ÜST-ün tövsiyyəsinə görə də, maskalar 2-3 saatdan bir dəyişilməlidir",- deyə həkim əlavə edib.

