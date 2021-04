Bakının Nəsimi rayonu, metronun "Memar Əcəmi" stansiyasının yaxınlığında kafelər sözün əsl mənasında biabırçıqlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün istənilən saatında bu kafelərin qarşında mini ətəkli qızların pivə içməsi, siqaret çəkməsi, yüksək musiqi səsi ilə rəqs etməsi adi haldır.

Yaxınlıqdakı yaşayış binasında yaşayan insanlar da narazıdır.

Daha ətraflı videodan izləyin:

