Çexiyanın Moskvadakı səfiri Vitezslav Pivonka Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəl Rusiya XİN rusiyalı diplomatların ölkədən göndərilməsinə görə Çexiyanın addımına qarşı müvafiq cavab tədbirləri görəcəyini bəyan etmişdi.

Xatırladaq ki, aprelin 17-də Çexiya 18 rus diplomatı Rusiya kəşfiyyatının üzvü olmaqda və gizli fəaliyyətdə ittiham edərək ölkədən göndərəcəyini elan etmişdi.

