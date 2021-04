Sosial şəbəkələrdə müğənni Ədalət Şükürovun toy fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotoda gəlin və bəyin görüntüsü çox bəyənilib.

Sözügedən fotonu təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.