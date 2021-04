Türkiyənin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Cahit Bağçı bu gün Bakıya gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir axşam saatlarında Bakıda olacaq.



Xatırladaq ki, yeni səfir bu vəzifədə diplomatik missiyası başa çatmış Erkan Özoralı əvəz edəcək.



C.Bağçı daha əvvəl Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı olub.

