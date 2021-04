Azərbaycanda ümumi əhalinin 9 faizi COVID-19-a qarşı peyvənd olunub.

Metbuat.az koronavirusinfo.az saytına istinadən xəbər verir ki, vaksinasiyadan keçməyən əhali 91 faiz təşkil edir.

Ölkədə 18 yanvar 2021-ci ildən indiyədək ümumilikdə 1337361 nəfərə COVID-19 əlyehinə vaksin vurulub. Onlardan birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 889216 nəfər, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 448145 nəfərdir.

