Erməni qadın mahnımızı Azərbaycan dilində GÖRÜN NECƏ İFA ETDİ - VİDEO

Gürcüstanın Dmanisi rayonunda erməni əsilli Lüba Avdalyan Azərbaycan mahnısını Azərbaycan dilində ifa edib.

Metbuat.az AzTV -yə istinadən xəbər verir ki, Lüba Avdalyan deyir ki, atası azərbaycanlılarla işləyib. Babası yetim olduğundan o da azərbaycanlıların içərisində yaşayıb.

Bizim ailəmizə gürcülər, ruslar gəlirdilər, amma azərbaycanlılar daha çox gəlirdilər. Mən azərbaycanlıları çox sevirəm”.

Qeyd edək ki, Dmanisidə yaşayan 35 min nəfərin 22 mini azərbaycanlılardır. Milli tərkibinə görə seçilən rayonda azərbaycanlılarla bərabər ermənilər, özbəklər, ruslar və digər millətlərin nümayəndələri yaşayırlar. Burada yaşayan ermənilər də deyir ki, onlar azərbaycanlılarla birlikdə yaşayıb, birlikdə təhsil alsalarda heç bir problem yaşamırlar.

