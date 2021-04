Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı vəfat edib.

Metbuat.az reporta istinadən xəbər verir ki, nazirlik yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzinin direktor müavini İlham Zeynalov 61 yaşında dünyasını dəyişib.

Onun qəfildən vəfat etdiyi bildirilib.

Allah rəhmət eləsin!

