Səudiyyə Ərəbistanı və İrandan olan diplomatlar İraqın paytaxtı Bağdadda gizli görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Financial Times” qəzeti məlumat yayıb. İddialara görə, məqsəd ilk ölkə arasındakı münasibətləri bərpa etməkdir. 9 apreldə baş tutan görüşün yaxşı ab-havada keçdiyi irəli sürülüb. Bu iki ölkə arasında 4 ildən sonra ilk birbaşa görüşdür.

Lakin adını açıqlamaq istəməyən İran və krallıq hökumətindəki mənbələr görüş iddialarını təkzib edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

