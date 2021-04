Ən böyük buz dağı yox oldu

Dünyanın ən böyük buz dağı hesab edilən A68 adlı kütlə parçalara ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 il əvvəl bu kütləsi Antarktidadan qopanda onun sahəsi 5800 kvadrat kilometr idi. Yayımlanan son görüntülərdə isə buz adasının hissələrə parçalanaraq yoxa çıxmaq üzrə olduğu müşahidə edilib. Onun əriyərək parçalanmasına güclü külək və axıntının səbəb olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, buz kütləsinin qopmasının insan və ya qlobal istiləşmə amili ilə əlaqəli olmadığı bildirilmişdi. Elm adamları bu prosesi normal təbii hadisə adlandırmışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

