Rusiyanın Londondakı səfiri Andrey Kelin Ukraynaya sərt xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, o bildirib ki, Rusiyanın Ukrayna ərazisinə müdaxilə etmək planı yoxdur. Kelin Rusiyanın Minsk anlaşmasına əməl etdiyini irəli sürüb. Diplomatın sözlərinə görə, Ukrayna Donbasa ordu yeritsə bölgə qan gölünə dönəcək. “İki ölkə müharibənin astanasındadırmı?” sualına isə diplomat “Hesab etmirəm” cavabını verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

