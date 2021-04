Azərbaycanlı DJ Arif Zeynalov məşhur polşalı vokalist Basia Janyga ilə birgə ifa etdiyi "Fire" mahnısı “Sony Music” də yayımlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, musiqi həmçinin Rusiyanın məşhur 101.2FM radiosunda ən çox dinlənilənlər sırasındadır. Məlumat üçün bildirək ki, Arif Zeynalov “Sony Music” də adı hallanan üç azərbaycanlıdan biridir. Qeyd edək ki, klipdə Bakının maraqlı görüntüləri yer alıb. Sözügedən klipi sizlərə təqdim edirik:

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

