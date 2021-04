Bu məktəblilərin valideynləri Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib

Bu gün bir qrup valideyn Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, onların etirazına səbəb övladlarının məlumatlarının “Şagird-məzun” elektron sisteminə daxil edilməməsi səbəbindən həmin şagirdlərin buraxılış imtahanına buraxılmaması olub.

Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, Yeni Qala qəsəbəsində yerləşən Xəzər rayonu, 323 nömrəli tam orta məktəbin bir qrup valideyni 19 aprel tarixində Təhsil Nazirliyin məsul şəxsləri tərəfindən qəbul edilib: “Məsələ müzakirə olunub və müsbət istiqamətdə həll olunacağına dair qərara gəlinib”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.