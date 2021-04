Aclıq aksiyası keçirən Rusiya müxalifətinin lideri Aleksey Navalnı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 həftə əvvəl aclıq aksiyasına başlayan müxəlifət liderinin vəziyyəti bu gün daha da ağırlaşıb. O həbsxanadakı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, Navalnı həbsxanadakı şərtləri əsas gətirərək, aclıq aksiyasına başlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

