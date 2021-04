Çad respublikasının Salamat bölgəsində etnik qruplar arasında baş verən toqquşmalar nəticəsində ölənlərin sayı 100-ü ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli dairələr 1 həftədir davam edən toqquşmalar səbəbilə bölgədə fövqəladə vəziyyət elan edilməsini tələb edir. Məlumata görə, qarşıdurma nəticəsində çox sayda evə od vurulub. Vəziyyəti nəzarət altında almaq üçün bölgəyə ordu yeridilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.