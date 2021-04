Ramiz Mehdiyev AMEA-nın İşlər idarəsinə müvəqqəti olaraq müdir təyin edib.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifə Fikrət Əliyevə həvalə edilib.

Qeyd edək ki, o, AMEA-nın İşlər idarəsinin müdir müavini vəzifəsində çalışıb. Həmçinin F.Əliyev Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyevin qardaşıdır.

Xatırladaq ki, Ramiz Mehdiyev AMEA-nın iclasında qurumun İşlər idarəsinin müdiri Elton Məmmədovu sərt tənqid edərək, onun işdən azad olunduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.