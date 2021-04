Rusiyada koronavirusun iki yeni növü aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusun yeni növü Sibir və şimal-qərb barəsində ətraflı məlumatlar yoxdur. Rusiya Səhiyyə mərkəzinin açıqlamasında deyilir:

“Hazırda hələlik müəyyən edə bilmədiyimiz koronavirusun mutasiyaya uğrayan yeni növlərini müşahidə edirik. Bunlar əvvəlki formalardan fərqlidir”.

Elm adamları bildirib ki, yeni virusların təhlükəli olduğuna dair dəlillər aşkar edilməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

