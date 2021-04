Niyyət etmədən oruc tutmaq qəbul edilirmi? - AÇIQLAMA

Ramazan ayı gələndə niyyət etmədən oruc tutmaq qəbul edilirmi, səhər yeməyində niyyət etmədən oruc tutmaq olar, səhərə qalxmadan oruc tutmaq qəbul edilirmi? kimi suallar gündəmə gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu suallara Türkiyə Dəyanət İşləri Başqanlığı cavab verib.

Açıqlamada deyilir ki, Muhəmməd Peyğəmbər (s.a) öz əyanlarına obaşdan vaxtı qalxıb, niyyət edib yemək yeməyi tövsiyyə edib.Suala ən aydın cavab bu vəziyyətin orucu pozması olacaq. Çünki niyyət orucun əsas şərtlərindən biridir. Bu səbəbdən niyyət olmadan oruc tutmaq səhih deyildir. İslamda bir çox məsələdə qəlbin niyyəti yetərli olsa da, oruc üçün dil ilə niyyət etmək lazımdır.

