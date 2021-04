9 may saat 00:00-dan 16 may saat 06:00-dək ölkə ərazisində ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

