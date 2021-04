Müğənni Şəbnəm Tovuzlu növbəti dəfə lüks maşınını nümayiş etdirib.

Metbuat.az sherg.az-a istinadən xəbər verir ki, o bu dəfə bahalı avtomobilinin yanında foto paylaşıb.

İfaçının postu izləyicilərinin marağına səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.