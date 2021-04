Daxili İşlər orqanlarında yeni təyinat olub.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə, polis polkovnik-leytenantı Tuncay Abbasov Suraxanı rayon Polis İdarəsinin 33-cü polis bölməsinin rəisi vəzifəsindən azad edilib.

Binəqədi rayon Polis İdarəsinin 7-ci polis bölməsinin rəisi vəzifəsinə təyinat alıb.

Qeyd edək ki. T.Abbasov deputat Aqil Abbasın oğludur.

