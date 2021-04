Daha bir hərbiçimiz ŞƏHİD OLDU - FOTOLAR

Vətən müharibəsində itkin düşən daha bir hərbçimizin nəşi müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki,bu barədə sosial şəbəkədə məlumat paylaşılıb.

Bildirilib ki, 2 noyabr tarixində Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşən Kərimli Qalası Müslüm oğlunun şəhidlik zirvəsinə ucaldığı məlum olub.

Məlumat üçün bildirək ki, şəhidimiz 2000-ci ildə Hacıqabul rayonu Muğan qəsəbəsində doğulub.

Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən, Kərimli Qalası Müslüm oğlu “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilib.

