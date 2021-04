40 yaşlı Berbok Annalena: Avropa bu qadından danışır - FOTOLAR

Almaniyada 16 ildən sonra postunu təhvil verməyə hazırlaşan kansler Angela Merkelin yerinə ilk namizədin adı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu Yaşıllar partiyasının sədri 40 yaşlı Berbok Annalenadır. Kansler postuna namizədliyini açıqlayan Berbok yarışda tək qadın namizəd olacaq. Yerli dairələrin proqnozlarına görə, qadın namizədin seçilmə ehtimalı yüksəkdir. Çünki digər partiyalarda qalmaqallar var və hələlik onlar namizəd müəyyən edə bilməyiblər. Berbok Annalena namizədliyini açıqlayandan sonra Avropa mediasının əsas müakirə mövzusuna çevrilib.

Qeyd edək ki, Almaniyada parlament seçkiləri sentyabr ayında keçiriləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

