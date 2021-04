Aparıcı Tural Əsədov koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq bir neçə gündür o, aparıcısı olduğu "Səhər mərkəzi" proqramına çıxmır.

Tural yeni şəklini paylaşaraq "Karantin qocaltdı bizi" şərhini yazıb.

