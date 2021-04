Yas mərasiminə gələnlər gördüklərinə inanmadı: Bədəni tabuta, başı qaba qoyuldu / FOTOLAR

Tailandda dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 68 yaşlı keşiş məbəddə başını kəsib. O, gilyotinlə intihar edib. Keşiş intihar etməzdən əvvəl bildirib ki, o bu hadisəni 5 ildir planlaşdırır. Onun inancına görə, bu qəribə intihar əbədi dünyada ona uğur gətirəcək. Məlumata görə, intihar edən şəxs 11 ildir məbədə xidmət edirmiş. Hadisədən sonra yüzlərlə insan məbədə gəlib. Keşişin bədəni tabuta, baş nahiyyəsi isə qaba qoyulub.

Qeyd edək ki, keşişin xidmət etdiyi məbəddə kəsilmiş başını əllərində tutan dini heykəl var. Bildirilir ki, keşiş bu dini heykəldən ilham alaraq intihar etməyə qərar verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

