Koronavirus barədə YENİLİK - 5 dəqiqədə müəyyən edilir / FOTO

Yapon tədqiqatçılar COVİD-19-u 5 dəqiqədə aşkar edə biləcək bir test üsulu tapıblar.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki,Yaponiyanın RIKEN tədqiqat institutu və Tokyo Universiteti tədqiqatçıları bildiriblər ki, bir kvadrat santimetr və üzərində bir milyon girinti olan şüşə lövhə vasitəsi ilə COVİD-19-a yoluxmanı aşkar edə bilinən test üsulu tapıblar.

Proses zamanı, testin bir hissəsində xəstədən alınan nümunələr qoyulur. Mikroskopik formalaşdırma texnologiyası ilə yaradılan şüşə lövhənin çuxurları, hər birində ayırıcıları olan mikro test otaqları kimi xidmət edir. Üzərinə qoyulmuş bir nümunənin COVİD-19-a aid ribonükleik turşu (RNT) daşıdığı təsbit edilərsə, həmin test ''otağından'' işıq yayılır. Tədqiqatçılar deyir ki, yeni metoddakı mikro kameralar vasitəsilə 5 dəqiqə ərzində virus aşkar edilə bilər.

Qeyd edək ki, sadə və sürətli testləri özündə birləşdirən metod gələcəkdə səhiyyə müəssisələri tərəfindən istifadə edilə bilmək üçün kommersiyalaşdırılacaqdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.