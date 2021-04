İsrail raket və pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı yeni müdafiə sistemlərinin istehsalına başlayıb.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Aviasiya və Kosmik Sənayesi idarəsi açıqlama yayıb. Məlumata görə, “Barak ER” adlı müdafiə sistemi raketləri və aparatları 150 kilometr məsafədə məhv edə bilir. Sistemləri gəmilərə də yerləşdirmək mümkündür.

Anar Türkeş / Metbuat.az

